Alessandro Cosattini Redattore 22 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 00:24)

A Fuoriclasse su DAZN, l’ex centrocampista Cristian Brocchi ha parlato così dell’Inter e della corsa scudetto:

“Sappiamo benissimo, non ci si deve nascondere: ho detto che il Milan si sarebbe giocato lo scudetto fino alla fine, ma penso che questo weekend metta la parola fine. L’Inter è una macchina da guerra, il Milan ha tenuto botta ma dopo le ultime due partite…

È stato difficile per tutti tenere il passo, la squadra di Chivu non ha mollato mai. Al 90% lo scudetto è dell’Inter. Allegri ha ridato credibilità al Milan, ha fatto un grandissimo lavoro e i rossoneri devono essere non felici, di più.

Dimarco è devastante, davanti, dietro, fa anche delle chiusure quest’anno in fase difensiva. Bastoni ha fatto un’ammissione di colpe chiara e pulita, ci ha messo la faccia. Ha sbagliato nel gesto, non giustificherò mai, ma essendo stato calciatore, con quell’adrenalina a volte si chiude tutto. Questo non giustifica, ma ora è giusto proseguire, col Lecce ha fatto una grandissima prestazione".