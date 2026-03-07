“È un bel po’ che la Roma non va in Champions. Partiamo da qui, poi pian piano si può alzare l’asticella", dice Candela

Matteo Pifferi Redattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 22:32)

Nel corso di un'ampia intervista a La Gazzetta dello Sport, Vincent Candela ha risposto così alla domanda in merito a cosa manca alla Roma per ambire allo scudetto:

“È un bel po’ che la Roma non va in Champions. Partiamo da qui, poi pian piano si può alzare l’asticella con la programmazione e la pazienza. Al momento Inter e Napoli hanno una rosa più importante, ma è bello sentire Gasp che rilancia e punta al top. Roma lo merita, parliamo di una città e di una tifoseria all’altezza degli obiettivi del suo tecnico”.

Su Malen — “Sta facendo grandi cose. Crea spazi, si attira sempre tanti avversari. Il problema è che abbiamo solo lui davanti soprattutto ora che Dybala è di nuovo ko. Ma la Roma è ancora lì e lotta su due fronti: quando c’è un progetto di squadra, un gioco e una mentalità si riesce anche a sopperire alle assenze importanti”.

Totti in società come Zanetti all'Inter? — “Francesco è un patrimonio del calcio e in ruolo o nell’altro potrebbe solo fare bene, l’importante è che la sua figura trovi il favore di tutti. Noi abbiamo fatto una cena tra amici, le trattative spettano a loro e spero troveranno il giusto punto di incontro”.