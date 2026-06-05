Bucchioni: “Italia, Esposito ha fatto vedere di essere un giocatore vero”

"Innanzitutto Pio ha fatto una grande partita, dimostrando di essere un attaccante vero, venendo a legare il gioco sempre con i tempi giusti. Era chiaramente una partita sperimentale, ma ieri si è comunque mosso benissimo. La Nazionale in generale ha mostrato un'idea, per cui Baldini merita un applauso. Per lui c'è la soddisfazione del vedere riconosciuto il proprio lavoro. Ho fatto il tifo assoluto per Silvio".

Che percorso di crescita ti aspetti da parte di Pio per l'anno prossimo?

"Pio è avanti rispetto agli altri titolari di ieri perché ha quest'anno ha giocato tanto, per lo più ad alto livello. Se non fa crescere i giovani attraverso l'esperienza in campo non li farai mai maturare. Dobbiamo domandarci perché ieri ci fossero tre ragazzi italiani che giocano nel Borussia Dortmund".