Marco Bucciantini è intervenuto a Sky Sport in collegamento per analizzare la quattordicesima giornata di Serie A, che ha visto l'Inter trionfare per 4-0 contro il Como a San Siro sabato:
"Col Milan in scia, Inter e Napoli che mi sembrano avere per motivi diversi più credibilità e potenza. La Roma ha ancora dei limiti di cilindrata e che Gasp tiene su. È un bravo meccanico ma avrebbe bisogno di qualche cilindro naturale. Mi sembra che la classifica sia credibile e le incaselli perfettamente.
Ci sono squadre che da 5/6 anni stanno facendo bene e hanno dimostrato di poter far 80 punti. Quelle sono le naturali favorite. Le altre devono dimostrare di poterli fare. Non abbiamo ancora tante prove di questi miglioramenti".
