Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League con l'Inter

Alessandro Cosattini Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 19:42)

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League con l'Inter: “Come ripetere la prestazione dell’anno scorso qui col Milan? Partita molto difficile, sappiamo la forza dell’Inter che ha fatto benissimo in campionato e Champions, ha raggiunto due volte la finale. Ci proveremo.

Le parole di Salah? La reazione è quella decisa subito, di non convocarlo: non sarà della partita. Non mi aspettavo le sue dichiarazioni per come si era allenato e comportato finora, assolutamente no.

Chiesa qui domani last minute? Non si sentiva bene oggi, sarebbe stato speciale giocare qui, vediamo se domani potrà partire e se avrà un recupero in extremis. Sembra difficile in questo momento".