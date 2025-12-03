FC Inter 1908
Budoni: “Penso proprio che Vicario voglia tornare in Italia e per questo l’Inter…”

Roberto Budoni ha parlato delle voci relative a un interessamento dell'Inter nei confronti del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario
Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Roberto Budoni ha parlato delle voci relative a un interessamento dell'Inter nei confronti del portiere del Tottenham Guglielmo Vicario:

Inter, Vicario possibile obiettivo. Che ne pensa?

"Da quando è andato in Inghilterra il suo rendimento è cresciuto. E' maturato come portiere. In Inghilterra il livello di gioco in area è peggiore che in Italia, il portiere deve confrontarsi dei giganti anche. Forse vuole tornare in Italia, perché come rendimento è sempre stato uno oltre la media, ha dato tanto sicurezza alla squadra. Penso voglia tornare e per questo l'Inter si è fatta sotto".

(Fonte: TMW Radio)

