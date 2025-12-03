Federico Pastorello, all'interno dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato anche di Mattia Zanotti, terzino destro classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e oggi protagonista in Svizzera con la maglia del Lugano: "Ha statistiche incredibili, è un ragazzo top dal punto di vista della mentalità e dell'impegno. Spero tanto possa avere una opportunità, poi vedremo se a gennaio o a giugno. Farebbe comodissimo a tante squadre, mi aspetto da lui grandi cose in futuro. Tolti i super top, già oggi può dire la sua in qualsiasi club. Ma a un livello ancora più alto sono sicuro che ci arriverà: è uno di quei giocatori che in un gruppo ci sta sempre per dinamismo, qualità e professionalità".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Pastorello: “Zanotti top, mi aspetto grandi cose. Spero ricalchi le orme di Dimarco”
news
Pastorello: “Zanotti top, mi aspetto grandi cose. Spero ricalchi le orme di Dimarco”
Il terzino destro classe 2003, prodotto del settore giovanile dell'Inter, si sta confermando ad alti livelli al Lugano
"Anche Dimarco prima di arrivare a certi livelli ha dovuto fare il suo percorso passando tra l'altro per la Svizzera. Anche il cammino di Mattia può essere questo, speriamo. Ricalcasse le orme di Dimarco sarebbe sicuramente una grande cosa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA