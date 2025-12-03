Federico Pastorello, all'interno dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato anche di Mattia Zanotti, terzino destro classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e oggi protagonista in Svizzera con la maglia del Lugano: "Ha statistiche incredibili, è un ragazzo top dal punto di vista della mentalità e dell'impegno. Spero tanto possa avere una opportunità, poi vedremo se a gennaio o a giugno. Farebbe comodissimo a tante squadre, mi aspetto da lui grandi cose in futuro. Tolti i super top, già oggi può dire la sua in qualsiasi club. Ma a un livello ancora più alto sono sicuro che ci arriverà: è uno di quei giocatori che in un gruppo ci sta sempre per dinamismo, qualità e professionalità".