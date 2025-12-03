"Giocatore forte, è un ex Napoli, è attenzionato in Italia ma anche all'estero", dice Angelozzi su Elia Caprile

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima di Napoli-Cagliari, Guido Angelozzi, DS del Cagliari, ha parlato anche di Elia Caprile. Il portiere ex Napoli è uno degli obiettivi dell'Inter in vista dell'estate come, tra gli altri, Vicario.

Angelozzi ha parlato così: "Ero il DS del Frosinone che vinse 4-0 col Napoli? Nel calcio mai dire mai, questo Napoli è più forte di quel Napoli ma voglio che il Cagliari faccia una partita gagliarda"

Su Caprile

"E' un giocatore forte, è un ex Napoli, è attenzionato in Italia ma anche all'estero, ci sono squadre molto interessate. Non mi piace fare nomi ma dico dalla Premier League"

Sebastiano Esposito

"Tutti parlano di Pio Esposito che è un grandissimo giocatore ma anche Sebastiano può diventarlo e lo sta dimostrando con gol e buone prestazioni. Anche lui è attenzionato"