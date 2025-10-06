Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionali, ha voluto fare una precisazione che riguarda il suo palmares dopo aver ricevuto la Castagna d'Oro, a margine della presentazione del suo libro "Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi": "Sono stato molto indulgente fino ai 20-21 anni, perché fino a quell'età mi sentivo in diritto di commettere e imparare dai miei errori. Era una sorta di bonus, che tuttora ritengo giusto essermi concesso, in quanto raggiungere la fama in gioventù non significava assumere automaticamente la postura di un uomo adulto. Nella vita ho sempre cercato di guardarmi allo specchio e di non abbassare mai lo sguardo: ho commesso errori, ma in buona fede, in maniera autentica. Sono sempre stato autentico. Mi sono anche vergognato degli sbagli fatti, però li ho sempre pagati in prima persona. Questa è la forma migliore di apprendimento. Questo è l’unico modo per diventare un uomo migliore".