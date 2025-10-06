Con la sua rete su calcio di rigore ha dato il via al clamoroso successo per 4-1 del suo Siviglia contro il Barcellona. Alexis Sanchez, ex attaccante dell'Inter, dopo una carriera ricca di trionfi non ha alcuna intenzione di fermarsi, come ribadito in zona mista al termine del match: "Avevo detto che non avrei esultato, ma a volte l'entusiasmo si mette di mezzo. O il desiderio. La verità è che provo un affetto immenso per il Barcellona".
Sanchez: “Ho vinto tutto, nella mia vita ho sempre stabilito record. Voglio continuare”
L'ex attaccante dell'Inter, oggi in forza al Siviglia, è andato a segno nel successo per 4-1 contro il Barcellona
"Nella mia vita ho sempre stabilito record. Abbiamo vinto il campionato con il Cile, abbiamo battuto il PSG con il Marsiglia. Ho stabilito molti record nella mia carriera e penso che oggi sia stata l'occasione giusta. Sono passati 10 anni dall'ultima volta che il Siviglia ha battuto il Barcellona. E lo abbiamo fatto con la squadra in cui ho giocato per tanto tempo".
"Penso che si debba sognare, penso che si possa sognare qualsiasi cosa nel calcio. L'ho fatto in 18 anni di carriera. Ho vinto tutto, e ovviamente voglio continuare a vincere".
(eldesmarque.com)
