Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia, nel suo intervento prima della Supercoppa Primavera ha parlato anche di Pio Esposito, in odore di convocazione in Nazionale: "Pio Esposito? Sono valutazioni che spettano al mister.
Buffon: “Pio Esposito? La sua crescita ci inorgoglisce. Ma in attacco abbiamo…”
Il capo delegazione della Nazionale ha parlato così dell'attaccante dell'Inter, talento emergente del calcio italiano
Il fatto che un giocatore come Pio Esposito sia convocabile per le prestazioni che sta fornendo e per la crescita esponenziale che ha mostrato è un qualcosa che ci deve inorgoglire. Dobbiamo anche dire che in attacco abbiamo giocatori come Kean e Retegui, e adesso anche Scamacca visto che si è ripreso, che sono di grandissimo valore. Ben vengano le nuove leve come Pio Esposito, però è importante sapere che oltre a lui abbiamo anche delle certezze che già da parecchi anni stanno facendo delle cose importanti".
