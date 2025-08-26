Il fatto che un giocatore come Pio Esposito sia convocabile per le prestazioni che sta fornendo e per la crescita esponenziale che ha mostrato è un qualcosa che ci deve inorgoglire. Dobbiamo anche dire che in attacco abbiamo giocatori come Kean e Retegui, e adesso anche Scamacca visto che si è ripreso, che sono di grandissimo valore. Ben vengano le nuove leve come Pio Esposito, però è importante sapere che oltre a lui abbiamo anche delle certezze che già da parecchi anni stanno facendo delle cose importanti".