FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Buffon: “L’obiettivo dell’Italia è andare al Mondiale, porterebbe magia al Paese”

news

Buffon: “L’obiettivo dell’Italia è andare al Mondiale, porterebbe magia al Paese”

Buffon: “L’obiettivo dell’Italia è andare al Mondiale, porterebbe magia al Paese” - immagine 1
Lo ha detto Gigi Buffon, capo delegazione della nazionale di calcio italiana, ad Atreju: "La mia fortuna è stata viverlo da tifoso"
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

"Ora il nostro obiettivo è andare al mondiale. La mia fortuna è stata non tanto viverlo da protagonista quando viverlo da tifoso".

Buffon: “L’obiettivo dell’Italia è andare al Mondiale, porterebbe magia al Paese”- immagine 2
Getty Images

Lo ha detto Gigi Buffon, capo delegazione della nazionale di calcio italiana, ad Atreju.

Buffon: “L’obiettivo dell’Italia è andare al Mondiale, porterebbe magia al Paese”- immagine 3
Getty Images

"Andarci porterebbe magia nel paese e l'Italia diventerebbe un grandissimo oratorio dove tutti siamo uniti", ha aggiunto.

Leggi anche
Pisacane: “Palestra? Meglio che non ascolta quello che dicono. Per me…”
Atalanta, Scamacca: “Sono in condizione”. De Ketelaere: “Via Lookman per un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA