"Ora il nostro obiettivo è andare al mondiale. La mia fortuna è stata non tanto viverlo da protagonista quando viverlo da tifoso".
Buffon: “L’obiettivo dell’Italia è andare al Mondiale, porterebbe magia al Paese”
Lo ha detto Gigi Buffon, capo delegazione della nazionale di calcio italiana, ad Atreju: "La mia fortuna è stata viverlo da tifoso"
Lo ha detto Gigi Buffon, capo delegazione della nazionale di calcio italiana, ad Atreju.
"Andarci porterebbe magia nel paese e l'Italia diventerebbe un grandissimo oratorio dove tutti siamo uniti", ha aggiunto.
