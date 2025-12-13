«Sono entrato finalmente in condizione e ho trovato continuità, giocare con compagni che mi aiutano è molto più semplice. Poi ogni tanto un po' di fortuna ci vuole, sul secondo gol. Bisogna avere il riflesso pronto. La Curva è fantastica, i tifosi ci sostengono sempre». Così a DAZN , Gianluca Scamacca ha parlato dopo la partita vinta due a uno dall'Atalanta contro il Cagliari.

Insieme all'attaccante, che ha segnato una doppietta nella partita contro la formazione sarda, ai microfoni del canale streaming c'era anche Charles De Ketelaere: «Si anche oggi dovevo difendere sul centrocampista e mi trovavo spesso lì, è quello che mi chiede il mister. Mi chiede di attaccare anche con le punte. abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, ci servono gol. Lookman via per un po'? Con lui abbiamo tanta qualità, ma ci sono anche altri giocatori bravi e dobbiamo andare avanti», ha spiegato il calciatore del club bergamasco.