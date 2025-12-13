Pisacane: “Palestra? Meglio che non ascolta quello che dicono. Per me…”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, dopo la gara con l'Atalanta, su DAZN, ha parlato di Marco Palestra, giocatore che è stato accostato anche all'Inter. Angelozzi, ds del Cagliari, prima della sfida lo ha definito 'tra i migliori esterni d'Europa' e l'allenatore del suo giocatore ha detto: «Se parliamo da un punto di vista di generazioni meglio che non ascolta. Se parliamo della sua generazione loro vivono di applausi e stimoli e gli fa anche bene leggere perché poi mette fuori energia».