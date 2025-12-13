Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, dopo la gara con l'Atalanta, su DAZN, ha parlato di Marco Palestra, giocatore che è stato accostato anche all'Inter. Angelozzi, ds del Cagliari, prima della sfida lo ha definito 'tra i migliori esterni d'Europa' e l'allenatore del suo giocatore ha detto: «Se parliamo da un punto di vista di generazioni meglio che non ascolta. Se parliamo della sua generazione loro vivono di applausi e stimoli e gli fa anche bene leggere perché poi mette fuori energia».
Pisacane: “Palestra? Meglio che non ascolta quello che dicono. Per me…”
L'allenatore del Cagliari, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ha parlato anche del giocatore che piace all'Inter
«Dico che per me è meglio che si isoli e faccia quello che sta facendo canalizzando sempre la cosa negativa. Penso ai giocatori vecchio stampo che cercavano di migliorare e imparare dai loro errori, se dovesse fare questa cosa secondo me potrebbe avere una grande carriera», ha aggiunto.
(Fonte: DAZN).
