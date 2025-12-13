FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pisacane: “Palestra? Meglio che non ascolta quello che dicono. Per me…”

news

Pisacane: “Palestra? Meglio che non ascolta quello che dicono. Per me…”

Pisacane: “Palestra? Meglio che non ascolta quello che dicono. Per me…” - immagine 1
L'allenatore del Cagliari, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ha parlato anche del giocatore che piace all'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, dopo la gara con l'Atalanta, su DAZN, ha parlato di Marco Palestra, giocatore che è stato accostato anche all'Inter. Angelozzi, ds del Cagliari, prima della sfida lo ha definito 'tra i migliori esterni d'Europa' e l'allenatore del suo giocatore ha detto: «Se parliamo da un punto di vista di generazioni meglio che non ascolta. Se parliamo della sua generazione loro vivono di applausi e stimoli e gli fa anche bene leggere perché poi mette fuori energia».

Pisacane: “Palestra? Meglio che non ascolta quello che dicono. Per me…”- immagine 2
dazn

«Dico che per me è meglio che si isoli e  faccia quello che sta facendo canalizzando sempre la cosa negativa. Penso ai giocatori vecchio stampo che cercavano di migliorare e imparare dai loro errori, se dovesse fare questa cosa secondo me potrebbe avere una grande carriera», ha aggiunto.

(Fonte: DAZN).

Leggi anche
Atalanta, Scamacca: “Sono in condizione”. De Ketelaere: “Via Lookman per un...
Capozucca: “Scudetto, se la giocheranno Napoli, Inter e Milan. I nerazzurri…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA