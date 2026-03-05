Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, intervistato da Sportium.FUN, ha raccontato il suo rapporto con Mauro Icardi in nerazzurro

Marco Astori Redattore 5 marzo - 17:31

Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, intervistato da Sportium.FUN, ha raccontato il suo rapporto con Mauro Icardi in nerazzurro: "Era una persona molto chiusa: era il capitano dell'Inter ma fuori dal campo non era molto presente con tutti quanti.

Per come lo conoscevo in spogliatoio, era un bravissimo ragazzo: poi ognuno ha i suoi problemi a casa e magari non ne vuole parlare, ma con me è sempre stato corretto e bravo. Io non credo mai a quello che si scrive, io devo conoscere la persona: se la persona è cattiva, ma con me è sempre buona e rispettosa, per me non è cattiva. Io ragiono così.

Il cortocircuito con l'Inter? C'era Lautaro che non giocava, Icardi era il capitano dell'Inter e aveva fatto un sacco di gol: ma Spalletti non aveva accettato il fatto che, secondo lui, avesse finto un infortunio per non giocare contro il Francoforte. E poi da lì la sua avventura è finita: penso sia quello il vero motivo per cui non andassero più d'accordo".