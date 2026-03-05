FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Nainggolan svela: “Vi dico il vero motivo per cui finì l’avventura di Icardi all’Inter”

news

Nainggolan svela: “Vi dico il vero motivo per cui finì l’avventura di Icardi all’Inter”

Nainggolan svela: “Vi dico il vero motivo per cui finì l’avventura di Icardi all’Inter” - immagine 1
Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, intervistato da Sportium.FUN, ha raccontato il suo rapporto con Mauro Icardi in nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, intervistato da Sportium.FUN, ha raccontato il suo rapporto con Mauro Icardi in nerazzurro: "Era una persona molto chiusa: era il capitano dell'Inter ma fuori dal campo non era molto presente con tutti quanti.

Nainggolan svela: “Vi dico il vero motivo per cui finì l’avventura di Icardi all’Inter”- immagine 2
Getty Images

Per come lo conoscevo in spogliatoio, era un bravissimo ragazzo: poi ognuno ha i suoi problemi a casa e magari non ne vuole parlare, ma con me è sempre stato corretto e bravo. Io non credo mai a quello che si scrive, io devo conoscere la persona: se la persona è cattiva, ma con me è sempre buona e rispettosa, per me non è cattiva. Io ragiono così.

Nainggolan
Getty Images

Il cortocircuito con l'Inter? C'era Lautaro che non giocava, Icardi era il capitano dell'Inter e aveva fatto un sacco di gol: ma Spalletti non aveva accettato il fatto che, secondo lui, avesse finto un infortunio per non giocare contro il Francoforte. E poi da lì la sua avventura è finita: penso sia quello il vero motivo per cui non andassero più d'accordo".

Leggi anche
Mauro: “Bastoni fischiato? È ridicolo, bisognerebbe fischiare il 60-70% dei giocatori”
Calafiori: “Ho sentito gli italiani dell’Inter e mi hanno detto che Chivu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA