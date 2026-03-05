Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di SPAL e Torino, si è detto convinto che lo scudetto sia ormai una formalità per l'Inter di Chivu. Ecco le sue dichiarazioni:
Lupo: “Lo scudetto ormai è una formalità per l’Inter. Il Napoli…”
Sono mancate le antagoniste dell'Inter...—
"Credo che ormai lo Scudetto sia una formalità".
Demeriti delle altre?—
"Il Napoli ha delle attenuanti. Ma credo che l'Inter nel complesso abbia fatto molto bene".
(Fonte: TMW)
