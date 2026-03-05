FC Inter 1908
Lupo: “Lo scudetto ormai è una formalità per l’Inter. Il Napoli…”

Inter Chivu
Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di SPAL e Torino, si è detto convinto che lo scudetto sia ormai una formalità
Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di SPAL e Torino, si è detto convinto che lo scudetto sia ormai una formalità per l'Inter di Chivu. Ecco le sue dichiarazioni:

Sono mancate le antagoniste dell'Inter...

—  

"Credo che ormai lo Scudetto sia una formalità".

Inter Chivu
Demeriti delle altre?

—  

"Il Napoli ha delle attenuanti. Ma credo che l'Inter nel complesso abbia fatto molto bene".

(Fonte: TMW)

