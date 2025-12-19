Buffon: “Bologna-Inter, ci sarà da divertirsi: i nerazzurri di Chivu amano…”

A Mediaset, il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon ha parlato così prima di Bologna-Inter di Supercoppa

Alessandro Cosattini Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 19:44)

A Mediaset, il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon ha parlato così prima di Bologna-Inter di Supercoppa:

"Sono molto contento di essere qua, è un evento entusiasmante. Anche questa sera vedremo una partita di livello. Mi aspetto un gara aperta, il Bologna dà intensità e cerca di fare la gara senza troppi calcoli, ma anche l'Inter è una squadra che ama fare la gara. Ci sarà da divertirsi".

Quanto sarebbe utile lo stage per la Nazionale?

"Sarebbe importante e lo sappiamo tutti, sul fatto che sia fattibile capiamo che è complicato perché il calendario difficilmente ce lo permetterà. Qualcosa ce la inventeremo, il mister è un lottatore e n ogni sfida affrontata si è sempre inventato qualcosa per dare un senso agli eventi".

Come si vive l'avvicinamento al playoff?

"Serenamente, con il giusto senso di responsabilità. L'ho avuto perché ho fatto una vita da portiere, ora con una maturità e un'età diversa ho la stessa responsabilità. C'è abitudine a vivere certe pressioni. Bisogna fare le cose nel modo giusto, sbagliando il meno possibile per avere la sicurezza giusta. Abbiamo dei campioni che ci possono far arrivare al Mondiale con molta convinzione".