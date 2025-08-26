Il capo delegazione dell'Italia ha fatto il punto della situazione, dalla scelta di Gattuso come ct al futuro del calcio italiano

Fabio Alampi Redattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 15:24)

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato nel corso di un intervento che precede la finale di Supercoppa Primavera: "Gattuso emozionato? Meno male che lo è. Una parte emotiva, quando si arriva a determinati ruoli, è giusto e bello che ci sia. Adesso credo che abbia preso consapevolezza e sicurezza di quello che richiede il suo ruolo. Sta facendo questo pellegrinaggio per tutti i ritiri, stiamo ancora finendo, dobbiamo ancora incontrare 7-8 squadre, però è un buon viatico per creare legami con società e dirigenti, così da venirci incontro durante la stagione e sapere già con chi si sta parlando.

Fiducia? C'è per forza, è una cosa che non ci può mai abbandonare. La fiducia la riponiamo nel fatto che siamo sicuri di avere una Nazionale di ottimo livello, con grandi giocatori: penso che questa sia la base di partenza più importante. Adesso sta a noi cercare di fornire prestazioni degne dell'Italia".

"Donnarumma? Aspetto di vederlo e parlargli a quattr'occhi, che è molto meglio che telefonicamente. So che il ct l'ha già sentito svariate volte, hanno parlato di quello che può essere il suo futuro. Penso che Donnarumma rappresenti e rappresenterà sempre un punto di forza della Nazionale.

Pio Esposito? Sono valutazioni che spettano al mister. Il fatto che un giocatore come Pio Esposito sia convocabile per le prestazioni che sta fornendo e per la crescita esponenziale che ha mostrato è un qualcosa che ci deve inorgoglire. Dobbiamo anche dire che in attacco abbiamo giocatori come Kean e Retegui, e adesso anche Scamacca visto che si è ripreso, che sono di grandissimo valore. Ben vengano le nuove leve come Pio Esposito, però è importante sapere che oltre a lui abbiamo anche delle certezze che già da parecchi anni stanno facendo delle cose importanti".

"Italiani all'estero? Penso che sia un aspetto molto positivo, perchè se tu hai 6-7 giocatori che vengono comprati dalle migliori squadre mondiali vuol dire che sono giocatori di livello, e la Nazionale sarà di livello altrettanto alto. Ormai è cambiato il calcio, le considerazioni che van fatte devono cambiare: il nostro campionato non è più quello di riferimento, siamo un campionato di passaggio. Ma questo non significa che tu possa lo stesso avere il modo di osare di più e ugualmente riuscire a produrre dei talenti. Ti dà anche la serenità di osare di più.

Favorita per lo scudetto? Sono discorsi che interessano soprattutto ai tifosi. Si sa che i favoriti non contano nulla, ai nastri di partenza ci sono sempre 2-3 squadre che sembrano più forti, poi c'è la realtà, cioè che ogni domenica bisogna performare, e a volte ci sono fortuna, sfortuna, infortuni che possono cambiarequesti equilibri da una partita all'altra".