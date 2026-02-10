Le parole dell'ex portiere della Juve sul giovane attaccante nerazzurro a Cult, programma in onda su DAZN

Kenan Yildiz e Pio Esposito. Dei due giocatori ha parlato Gianluigi Buffon a Cultponendo i due giocatori in una classifica tipica dei collezionisti di carte.

Nel linguaggio dei collezionisti di carte la one of one è la carta unica, leggendaria è un gradino sotto, c'è poi la carta rara ma possibile da trovare e la carta comune che è alla portata di tutti.

«Per me Yildiz - ha detto l'ex portiere, oggi capo della delegazione dell'Italia - se vincesse con la Champions sarà qualcosina sopra 'il leggendario' perché quello che si vede, per quello che sta dimostrando e si intravede è di un giocatore per me fuori dal comune».

«Esposito? Penso che Pio arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare perché ho avuto la fortuna di stare con lui, vederlo muoversi negli spogliatoi, in campo e fuori ed è un professionista che ha un'umiltà, determinazione, voglia di apprendere, un entusiasmo di stare anche nel gruppo che ho visto in pochi giocatore. E oltre ad essere un calciatore è un ragazzo speciale. Lui sorprenderà di un livello almeno quello che voi pensiate. Se ci porta al Mondiale o no? E certo, su quello non abbiamo dubbi. È l'unica certezza che abbiamo (ride.ndr)», ha detto sull'attaccante interista.

-Ci hai detto che andremo al Mondiale eh...

Per forza, posso mai venire qua e dire che ho dubbi sul Mondiale? Sono sicuro che abbiamo una squadra forte, giocatori affidabili e forti, perché ci sono anche parecchi anche campioni nella nostra Nazionale, abbiamo un allenatore speciale e una Federazione che sta provando a mettere tutto a disposizione per arrivare a quelle gare nel miglior modo possibile. L'importante è prepararle bene e non avere rimpianti, poi si giocherà una partita e le partite vanno vinte in qualsiasi modo. La fiducia di vincere ce l'abbiamo e se non ce l'avessimo sarebbe grave.

