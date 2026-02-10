Dusan Ilic, preparatore atletico della nazionale serba e amico di Dusan Vlahovic, ha parlato anche del futuro dell'attaccante, in scadenza di contratto con la Juventus e accostato anche all'Inter. Ecco le sue dichiarazioni a Tuttosport:
Col sorriso: le ha detto dove andrà a giocare l’anno prossimo? Il suo contratto scade il 30 giugno.—
«Andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare».
E poi ha un feeling speciale con l’Italia e la Serie A.—
«Sì, Dusan rispetta e ama il vostro Paese: ecco perché è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti».
Crede che andare altrove possa essere la soluzione?—
«Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti».
(Fonte: Tuttosport)
