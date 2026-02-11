Le parole del difensore sul suo approdo in bianconero e il rapporto con Spalletti con riferimento alla gara di sabato sera contro i nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 14:02)

Emil Holm, difensore della Juve (in prestito dal Bologna) ha parlato della prossima partita che attende i bianconeri in campionato: il derby d'Italia contro l'Inter. «Come si prepara questa partita e se può essere un punto di svolta? Sì, certo. Se vinciamo risaliamo in classifica. La stagione è ancora lunga, ma se vinciamo è una grande opportunità», ha sottolineato.

«Mi hanno tutti dato una grande mano ad inserirmi, l'obiettivo è restare oltre l'estate. Voglio dare quindi il mio contributo alla squadra e dare il 100% a questa squadra. Spalletti mi seguiva allo Spezia? Mi ha detto che sua moglie è di quelle parti, ha visto delle partite quando ero lì. Abbiamo parlato poco ma con lui è andata bene».

«In che zona del campo mi vede meglio? Come terzino e quinto. Ma devo dare il massimo ogni giorno e imparare qualcosa e spingere forte. Chi mi ha impressionato di più? Yildiz è forte: se giochi contro lui in allenamento si vede la sua qualità impressionante», ha aggiunto il calciatore.

