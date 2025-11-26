Se l'Italia dovesse qualificarsi ai Mondiali sarà inserita in quarta fascia. A confermarlo è stata ieri la FIFA, togliendo così di fatto il criterio del ranking anche per le squadre provenienti dai Playoff.

Ivan Zazzaroni, intervenuto su Instagram, ha commentato così: "C'è chi sostiene che la Fifa sia avvelenata con l’Italia per le frasi di Gattuso e Buffon sulla distribuzione “elettorale” dei 48 posti nella fase finale del Mondiale. Non posso pensare che l’inserimento degli azzurri quattro volte campioni del mondo in quarta fascia dipenda da questo: Infantino non è tipo da gestire il calcio come je pare (... ).