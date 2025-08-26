"Questo sarà un campionato molto equilibrato. Vedo il ritorno delle tre grandi". Lo dice Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d'Italia, in un'esclusiva a Sky. "Per l'Inter non si tratta di un ritorno, l'anno scorso ha fatto molto bene e da anni è sempre lì e fa sempre stagioni importanti - ha aggiunto Conte -. Ci sarà sicuramente il ritorno delle altre due big, che hanno rose importanti e attrezzate per fare bene. Noi dovremo cercare di fare il nostro meglio e alla fine si tireranno le somme". Il ritorno di Allegri non propone "una sfida tra me e lui, ci sono venti squadre e tutti ci sfidiamo, è tutti contro tutti. Penso sarà un campionato molto entusiasmante ed equilibrato, ognuno dovrà fare la propria parte".