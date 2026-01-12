Gigi Buffon - capo delegazione della Nazionale italiana - ha parlato dell'avvicinamento ai play-off in vista dei Mondiali del 2026 e di come la selezione guidata da Gattuso si sta avvicinando a quel momento: «Ci stiamo avvicinando come dovremmo fare, facendo le cose che dobbiamo fare, i passaggi giusti. I giocatori, vedendoli giocare sembra stiano meglio. Hanno dato segnali confortanti forti già da inizio stagione», ha detto.
Buffon: “Italia? I giocatori dell’Inter erano a rischio, ma risposto da campioni. Quelli del Napoli…”
Il capo delegazione della Nazionale ha parlato ai microfoni di Skysport dell'avvicinamento ai play-off di marzo
«Mi vengono in mente quelli dell'Inter che secondo me hanno cominciato una stagione che comportava tanti rischi e invece hanno risposto e stanno rispondendo da grandi campioni. Penso anche a quelli del Napoli che ieri sera hanno fatto una grande gara. I giocatori che sono all'estero e speriamo che le cose che stanno andando bene durino almeno fino ad aprile», ha sottolineato.
