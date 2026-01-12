Gigi Buffon - capo delegazione della Nazionale italiana - ha parlato dell'avvicinamento ai play-off in vista dei Mondiali del 2026 e di come la selezione guidata da Gattuso si sta avvicinando a quel momento: «Ci stiamo avvicinando come dovremmo fare, facendo le cose che dobbiamo fare, i passaggi giusti. I giocatori, vedendoli giocare sembra stiano meglio. Hanno dato segnali confortanti forti già da inizio stagione», ha detto.

«Mi vengono in mente quelli dell'Inter che secondo me hanno cominciato una stagione che comportava tanti rischi e invece hanno risposto e stanno rispondendo da grandi campioni. Penso anche a quelli del Napoli che ieri sera hanno fatto una grande gara. I giocatori che sono all'estero e speriamo che le cose che stanno andando bene durino almeno fino ad aprile», ha sottolineato.