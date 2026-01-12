FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Buffon: “Italia? I giocatori dell’Inter erano a rischio, ma risposto da campioni. Quelli del Napoli…”

news

Buffon: “Italia? I giocatori dell’Inter erano a rischio, ma risposto da campioni. Quelli del Napoli…”

Buffon: “Italia? I giocatori dell’Inter erano a rischio, ma risposto da campioni. Quelli del Napoli…” - immagine 1
Il capo delegazione della Nazionale ha parlato ai microfoni di Skysport dell'avvicinamento ai play-off di marzo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Gigi Buffon - capo delegazione della Nazionale italiana - ha parlato dell'avvicinamento ai play-off in vista dei Mondiali del 2026 e di come la selezione guidata da Gattuso si sta avvicinando a quel momento: «Ci stiamo avvicinando come dovremmo fare, facendo le cose che dobbiamo fare, i passaggi giusti. I giocatori, vedendoli giocare sembra stiano meglio. Hanno dato segnali confortanti forti già da inizio stagione», ha detto.

Buffon: “Italia? I giocatori dell’Inter erano a rischio, ma risposto da campioni. Quelli del Napoli…”- immagine 2
Getty Images

«Mi vengono in mente quelli dell'Inter che secondo me hanno cominciato una stagione che comportava tanti rischi e invece hanno risposto e stanno rispondendo da grandi campioni. Penso anche a quelli del Napoli che ieri sera hanno fatto una grande gara. I giocatori che sono all'estero e speriamo che le cose che stanno andando bene durino almeno fino ad aprile», ha sottolineato.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Adani: “Sull’Inter vi dico solo un dato. Nessuno ha detto a Conte che rigore...
Graziani rimprovera Conte: “Non sa contare fino a dieci. Va incontro a brutte figure se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA