Intervenuto a La Domenica Sportiva, Gigi Buffon ora nella delegazione della Nazionale ha parlato del momento degli Azzurri

Andrea Della Sala Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 05:02)

Intervenuto a La Domenica Sportiva, Gigi Buffon ora nella delegazione della Nazionale ha parlato del momento degli Azzurri

"Ora è il momento del verdetto, finalmente. Questi 120 giorni uno stillicidio, ma sono serviti per dare qualcosa in più, per creare un'intesa ancora più profonda. Pressione? Penso che siano tutti ragazzi molto solidi abituati a gestire ogni genere di pressione, In molti hanno già vinto sia con la Nazionale che con il club, altri hanno subito delusione cocenti. nel loro bagaglio c'è già la gestione di questi momenti forti. Il loro 100% nella partita contro l'Irlanda potrebbe bastare contro l'Irlanda.

Italiani un po' scettici, pronti a dar contro. Mi dici cosa vuoi dire tua alla gente?

"Hai ragione, il clima e la percezione potrebbe essere questa. Ma la magia che riesce a restituire la Nazionale di calcio va al di là delle difficoltà. Ogni criticone nel momento in cui ci sarà il fischio d'inizio sarà pronto a supportare fino all'ultimo la Nazionale. Giusto che ora siamo noi a dare un segnale alla gente per essere trascinati. Poi ci daranno l'energia che ci porterà dove vogliamo arrivare. Il primo segnale deve essere il nostro".

Più paura dell'Irlanda o di noi stessi?

"Dobbiamo avere rispetto dell'Irlanda, non ti regalano la vittoria. Credo che il 100% della nostra squadra basterà per poterci aggiudicare la finale. I ragazzi devono essere sereni. Devono concentrarsi solo sul dare il 100%".

Tu e Gattuso sarete troppo importanti nel portare serenità ed entusiasmo

"Io credo che ogni persona che è qua abbia un ruolo predefinito anche per aggiungere solo l'1%. Abbiamo un allenatore che ha creato un'empatia, una sinergia incredibile con la squadra. È una nostra forza che si sentirà e farà la differenza. Gli altri, come me, ognuno nel suo ruolo dovrà mettere qualcosina".

Come la sta vivendo Buffon?

"Cambia l'età e cambia l'esperienza. Io ho avuto la fortuna di vivere un playoff nel 98 e sono andato ai Mondiali, nel 2018 non ci sono andato. Ho quasi 50 anni e sono convinto e contento perché tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto in questi 120 giorni, non tralasciando il minimo dettaglio. Ora c'è solo da godersi i 90'. I nostri ragazzi hanno delle qualità che ci fanno affrontare queste gare con la giusta serenità. Mi auguro che faremo la nostra partita e sono convinto che il risultato sarà quello giusto".

Quarto posto possibile per la Juve?

"La Juve ha le carte per centrare il quarto posto, lotta serrata e lo sarà fino alla fine. La bontà del lavoro del mister è sotto gli occhi di tutti. Penso anche alle risposte che sta dando il tifoso della Juve che si sente rappresentato dall'allenatore e dalla squadra. Sono convinto che con queste prestazioni è più facile arrivare a risultati soddisfacenti".