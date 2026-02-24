Gianluigi Buffon, team manager della Nazionale, intervistato al podcast "La Tripletta" de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della crescita di Francesco Pio Esposito: ""Con un dirigente molto importante italiano ridevamo perché su Esposito abbiamo cominciato a scambiarci messaggi a dicembre 2024.
Gianluigi Buffon, team manager della Nazionale, intervistato al podcast "La Tripletta", ha parlato così della crescita di Francesco Pio Esposito
Era ancora a Spezia e ci siamo detti: "Cavolo, con uno così non si scherza, ha qualcosa". Lui mi disse: "Io è da tre mesi che lo dico". Poi ci mandavamo messaggi ogni domenica perché segnava ogni domenica. Secondo me può diventare un top perché ha un fisico strabordante: inevitabilmente l'impatto che ha in area e nei contatti è significativo.
Poi ha un'umiltà incredibile, è intelligente, determinato, vuole migliorare sempre e accetta di stare nel gruppo anche se magari non ha ancora un ruolo da protagonista assoluto: ma lo fa con l'approccio giusto di chi sa che prima o poi toccherà a lui, si sta preparando per dimostrare quando arriverà il suo momento".
