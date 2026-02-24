Era ancora a Spezia e ci siamo detti: "Cavolo, con uno così non si scherza, ha qualcosa". Lui mi disse: "Io è da tre mesi che lo dico". Poi ci mandavamo messaggi ogni domenica perché segnava ogni domenica. Secondo me può diventare un top perché ha un fisico strabordante: inevitabilmente l'impatto che ha in area e nei contatti è significativo.