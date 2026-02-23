"Finora la priorità dichiarata dalla compagnia interista, perfino esibita in certe scelte dalla panchina, è sempre stata il campionato ma, per come si sono messe le cose, è adesso difficile pensare che Inter-Bodo Glimt di domani valga meno di Inter-Genoa di sabato. Le migliori energie possono essere definitivamente incanalate in Europa, magari anche oltre questo scivolosissimo playoff. Per pensare seriamente alla Champions che verrà, però, bisogna dare forma e sostanza a questa benedetta rimontona che tutto il mondo Inter brama".