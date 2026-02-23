Il vantaggio in campionato sul Milan permette all'Inter di concentrarsi totalmente sulla partita contro il Bodo, nel tentativo di completare una rimonta che aprirebbe nuove prospettive anche in Europa. Scrive la Gazzetta dello Sport:
news
Inter, col Bodo Chivu se la gioca con i titolarissimi: in attacco conferma per Esposito-Thuram
"Finora la priorità dichiarata dalla compagnia interista, perfino esibita in certe scelte dalla panchina, è sempre stata il campionato ma, per come si sono messe le cose, è adesso difficile pensare che Inter-Bodo Glimt di domani valga meno di Inter-Genoa di sabato. Le migliori energie possono essere definitivamente incanalate in Europa, magari anche oltre questo scivolosissimo playoff. Per pensare seriamente alla Champions che verrà, però, bisogna dare forma e sostanza a questa benedetta rimontona che tutto il mondo Inter brama".
"Per riuscirci, Chivu punta su tutti i titolari arruolabili in un momento assai delicato: negli ultimi tempi, infatti, si è allungata la fila di giocatori ricevuti dal medico sociale. Eppure, Calha è pronto a rientrare nel prossimo weekend di A e, a sorpresa, un Dumfries ormai sano potrebbe strappare una convocazione simbolica per domani. Piuttosto, pesa più l’idea di vivere un mese senza Lautaro: l’infortunio del capitano non fa che rilanciare la coppia Pio-Thuram".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA