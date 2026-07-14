"Se ho qualche rimpianto? La Nazionale. E poi forse non essere andato all’Inter quando c’era Ronaldo", spiega Buso

Matteo Pifferi Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 15:16)

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Renato Buso, ex centrocampista tra le altre di Napoli, Sampdoria, Juventus e Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport svelando anche un aneddoto che riguarda l'Inter:

"Se ho qualche rimpianto? La Nazionale. E poi forse non essere andato all’Inter quando c’era Ronaldo… sfumò tutto all’ultimo. Il mio procuratore era Branchini, lo stesso che aveva portato il Fenomeno in nerazzurro. Io avevo già un accordo, ero in viaggio per Milano, ma l’affare saltò. Peccato, mi sarebbe piaciuto chiudere lì".

Vialli e Mancini?

"Luca era un grande. Una volta prima di una partita importante mandò un messaggio a tutta la squadra. ‘Passatemela, spetta a me fare gol’. Lui e il Mancio erano uno spettacolo. A Wembley si sono ripresi insieme con gli interessi quello che il destino gli aveva tolto. Quel giorno, davanti alla tv, mi sono emozionato anche io"

A Firenze con Baggio

"Eravamo anche in stanza insieme. Robi si svegliava un’ora prima per pregare. Si chiudeva in bagno e meditava. Era un ragazzo d’oro, un buono. Cantavamo le canzoni di Zucchero e giocavamo a briscola. E intratteneva lo spogliatoio con le sue barzellette".