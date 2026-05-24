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Italiano: “Sempre stati competitivi contro squadre forti come l’Inter. Il futuro…”

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"Abbiamo concluso molto bene la stagione dimostrando di non aver mollato nulla", ha detto poi Italiano ai canali ufficiali del Bologna
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai canali ufficiali del Bologna, Vincenzo Italiano ha commentato così il 3-3 contro l'Inter nell'ultima giornata di campionato:

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"Abbiamo concluso molto bene la stagione dimostrando di non aver mollato nulla. Sono contento perché siamo sempre stati competitivi anche contro squadre forti come oggi con l’Inter. La nostra gente ci ha riconosciuto che è stata un’annata lunga, faticosa e difficile, in cui comunque abbiamo cercato di regalare emozioni.

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Ringrazio di cuore tutto il nostro pubblico e chi ci ha seguito ovunque. Il futuro? Incontrerò in settimana il Club, ci sarà da programmare qualcosa di diverso senza Coppe, e poi trarremo le conclusioni"

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