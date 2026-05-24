"Ci abbiamo sempre creduto, anche quando tutti ci davano per spacciati. Ce lo siamo detti fra di noi, ci credevamo. Ce lo meritiamo e la godiamo tutta, dopo averla sfiorata negli anni scorsi. Ho il cuore che va a mille. Siamo sempre stati lì: ci allenavamo duro e ci credevamo, abbiamo sempre reagito da grande gruppo alle sconfitte".