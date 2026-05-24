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Roma, Mancini: “Ci meritiamo la Champions League, ce la godiamo. Ho il cuore che…”

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Dopo 7 anni, la Roma torna in Champions League. Gianluca Mancini, visibilmente emozionato, parla della vittoria dei giallorossi a DAZN così
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo 7 anni, la Roma torna in Champions League. Gianluca Mancini, visibilmente emozionato, parla della vittoria dei giallorossi a DAZN così:

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Getty

"Ci abbiamo sempre creduto, anche quando tutti ci davano per spacciati. Ce lo siamo detti fra di noi, ci credevamo. Ce lo meritiamo e la godiamo tutta, dopo averla sfiorata negli anni scorsi. Ho il cuore che va a mille. Siamo sempre stati lì: ci allenavamo duro e ci credevamo, abbiamo sempre reagito da grande gruppo alle sconfitte".

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DAZN

"Nelle ultime partite abbiamo sempre vinto, le partite di Parma e di questa sera sono state le più belle della stagione. Sono felice per i miei compagni, per il mister. Finisce una stagione bella e importante, in cui abbiamo raggiunto un grande traguardo".

(Fonte: DAZN)

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