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Roma, Mancini: “Ci meritiamo la Champions League, ce la godiamo. Ho il cuore che…”
Dopo 7 anni, la Roma torna in Champions League. Gianluca Mancini, visibilmente emozionato, parla della vittoria dei giallorossi a DAZN così:
"Ci abbiamo sempre creduto, anche quando tutti ci davano per spacciati. Ce lo siamo detti fra di noi, ci credevamo. Ce lo meritiamo e la godiamo tutta, dopo averla sfiorata negli anni scorsi. Ho il cuore che va a mille. Siamo sempre stati lì: ci allenavamo duro e ci credevamo, abbiamo sempre reagito da grande gruppo alle sconfitte".
"Nelle ultime partite abbiamo sempre vinto, le partite di Parma e di questa sera sono state le più belle della stagione. Sono felice per i miei compagni, per il mister. Finisce una stagione bella e importante, in cui abbiamo raggiunto un grande traguardo".
(Fonte: DAZN)
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