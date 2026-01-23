FC Inter 1908
Calabresi: “Orgogliosi di aver dato a noi e ai tifosi questa possibilità. L’obiettivo è…”

Le dichiarazioni del giocatore rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Pisa
Gianni Pampinella
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Pisa, Arturo Calabresi ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "5 mila tifosi pisani? Siamo orgogliosi di aver dato a noi e a loro questa possibilità, di esserci regalati questo sogno. Non molleremo niente e saremo lì a combattere per loro. Obiettivo? Ripetere le prestazioni che stiamo facendo, di essere vivi, di proporre i nostri principi per portare punti a casa".

