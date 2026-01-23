FC Inter 1908
Gilardino: “Inter grande squadra. Ecco cosa sarà fondamentale. Dobbiamo…”

Le dichiarazioni del tecnico rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Pisa
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Pisa, Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Mercato? Dobbiamo mantenere la nostra identità. Vero che la società sta intervenendo sul mercato, ma c'è un gruppo dietro che lavora forte dall'inizio della stagione. Dobbiamo mantenere la nostra identità anche a San Siro con grande sacrificio, umiltà e quella spregiudicatezza che ci ha contraddistinto nelle ultime gare, questo è fondamentale per la gara di questa sera".

"Consapevoli di incontrare una grande squadra, ma allo stesso tempo quel pizzico di coraggio e incoscienza che dci deve accompagnare fino alla fine della stagione. Giocare con giocatori con caratteristiche offensive si deve avere grande equilibrio in entrambe le fasi".

(Dazn)

 

