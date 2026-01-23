Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di oggi contro il Pisa: "E' un'opportunità e dobbiamo approfittarne: il campionato è lungo, queste partite sembrano semplici ma sono complicate e dobbiamo fare del nostro meglio.
Il mio ruolo? Il quinto è più vicino alla porta e partecipa di più all'attacco, ma io mi alleno sapendo che posso fare tutti e due: sono pronto a fare il mio meglio. E' stato un mese complicato, ci sono tante partite: ma abbiamo fatto una grande preparazione e tutti sono pronti ad aiutare la squadra e questo fa la differenza. Non è semplice ma tutto il gruppo è pronto per fare bene".
