Carlos Augusto: “Mese complicato ma tutti sono pronti ad aiutare la squadra”

Carlos Augusto: “Mese complicato ma tutti sono pronti ad aiutare la squadra” - immagine 1
Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di oggi contro il Pisa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di oggi contro il Pisa: "E' un'opportunità e dobbiamo approfittarne: il campionato è lungo, queste partite sembrano semplici ma sono complicate e dobbiamo fare del nostro meglio.

Inter Chivu
Getty Images

Il mio ruolo? Il quinto è più vicino alla porta e partecipa di più all'attacco, ma io mi alleno sapendo che posso fare tutti e due: sono pronto a fare il mio meglio. E' stato un mese complicato, ci sono tante partite: ma abbiamo fatto una grande preparazione e tutti sono pronti ad aiutare la squadra e questo fa la differenza. Non è semplice ma tutto il gruppo è pronto per fare bene".

