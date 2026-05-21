Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo essersi allenato all'Arena Civica con le Legends nerazzurre: "È stata una giornata bellissima e speciale per tutto il mondo Inter. Quest'anno la differenza l'ha fatta il gruppo, che arrivava da una stagione non facile. È stato molto bravo Chivu, l'ambiente, i calciatori hanno dimostratto per l'ennesima volta che sono forti e hanno fatto quello che gli riesce bene: giocare bene. Credo che l'Inter abbia meritato di vincere lo scudetto, ha dimostrato di essere più forte, è stata molto brava a vincere anche la Coppa Italia: è un gruppo molto forte. Credo che la società sia stata molto brava. Chivu, malgrado sia un allenatore molto giovane, ha dimostrato di essere forte, carismatico, un buon comunicatore. L'Inter ha dimostrato di essere più brava, facendo una doppietta mai scontata e facile".