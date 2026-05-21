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Galante: “L’Inter ha meritato di vincere, è la più forte. Ottima base, servono pochi innesti”
Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo essersi allenato all'Arena Civica con le Legends nerazzurre: "È stata una giornata bellissima e speciale per tutto il mondo Inter. Quest'anno la differenza l'ha fatta il gruppo, che arrivava da una stagione non facile. È stato molto bravo Chivu, l'ambiente, i calciatori hanno dimostratto per l'ennesima volta che sono forti e hanno fatto quello che gli riesce bene: giocare bene. Credo che l'Inter abbia meritato di vincere lo scudetto, ha dimostrato di essere più forte, è stata molto brava a vincere anche la Coppa Italia: è un gruppo molto forte. Credo che la società sia stata molto brava. Chivu, malgrado sia un allenatore molto giovane, ha dimostrato di essere forte, carismatico, un buon comunicatore. L'Inter ha dimostrato di essere più brava, facendo una doppietta mai scontata e facile".
"Quando si vince qualcosa ci devono essere delle buone basi. L'Inter da diversi anni ha un'ottima base, ha tanti calciatori anche italiani, penso a Barella, Bastoni, Dimarco, Pio... Non deve rivoluzionare la squadra ogni anno, servono piccoli innesti come successo quest'anno e l'anno prima. Credo che la base di questo gruppo, comandati da Lautaro che è un vero leader e capitano, anche il prossimo anno mettendo qualcosa dentro possa essere competitiva, come ha dimostrato in questi anni. Come sarebbe stato marcare Lautaro? Sarebbe stato difficile, anche se nei miei anni attacanti forti ce n'erano, se penso a Ronaldo, Batistuta, Crespo, Trezeguet, Bierhoff, Shevchenko, Kakà, Zidane, Baggio, Totti... Però Lautaro ha dimostrato di essere un grande calciatore e un leader in campo e fuori. È un capitano che ha fatto la storia dell'Inter".
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