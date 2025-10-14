Intervistato da Tuttosport, Emanuele Calaiò ha parlato anche della lotta scudetto. Per l'ex attaccante è il Napoli la squadra favorita per la vittoria del tricolore.
Calaiò: “Scudetto? Il Napoli rimane la favorita, ecco perché. L’Inter resta come…”
Il Napoli è la candidata principale alla vittoria del campionato?—
«Sì, il Napoli rimane la favorita per lo scudetto sia perché porta il tricolore sul petto sia per il grande mercato estivo fatto, grazie al quale hanno allargato la rosa e rinforzato il reparto delle cosiddette alternative. In più tante squadre hanno hanno cambiato allenatore; mentre il Napoli ha Conte».
È lui il fattore decisivo per i campioni d’Italia?—
«Antonio ha creato un gruppo solido che vanta uno zoccolo duro importante: caratteristiche fondamentali se si vuole conquistare dei trofei. Lui poi è un vincente e un motivatore straordinario: parlo per esperienza diretta, avendolo avuto a Siena. Non molla mai neanche per mezza giornata e ogni volta si pone nuovi traguardi sempre più ambiziosi da raggiungere. Conte vuole conquistare tutti i record possibili e mai nessuno ha vinto per due anni di fila lo scudetto col Napoli. Questa cosa lo stimola tantissimo, anche se giocando ogni tre giorni ci sono già stati tanti infortuni e può essere un problema».
Infine ci dice la sua griglia di favorite per il campionato?—
«L’Inter resta come rosa la squadra più forte e si giocherà il primo posto col Napoli. Poi in seconda fila metto Juve e Milan, anche se i rossoneri hanno il vantaggio di non fare le Coppe e giocando una volta a settimana possono puntare allo scudetto. Occhio poi alla Roma che con Gasperini farà molto bene».
(Tuttosport)
