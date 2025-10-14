Intervistato da Tuttosport, l'ex attaccante ha parlato anche della lotta scudetto

Gianni Pampinella Redattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 21:46)

Intervistato da Tuttosport, Emanuele Calaiò ha parlato anche della lotta scudetto. Per l'ex attaccante è il Napoli la squadra favorita per la vittoria del tricolore.

Il Napoli è la candidata principale alla vittoria del campionato? — «Sì, il Napoli rimane la favorita per lo scudetto sia perché porta il tricolore sul petto sia per il grande mercato estivo fatto, grazie al quale hanno allargato la rosa e rinforzato il reparto delle cosiddette alternative. In più tante squadre hanno hanno cambiato allenatore; mentre il Napoli ha Conte».

È lui il fattore decisivo per i campioni d’Italia? — «Antonio ha creato un gruppo solido che vanta uno zoccolo duro importante: caratteristiche fondamentali se si vuole conquistare dei trofei. Lui poi è un vincente e un motivatore straordinario: parlo per esperienza diretta, avendolo avuto a Siena. Non molla mai neanche per mezza giornata e ogni volta si pone nuovi traguardi sempre più ambiziosi da raggiungere. Conte vuole conquistare tutti i record possibili e mai nessuno ha vinto per due anni di fila lo scudetto col Napoli. Questa cosa lo stimola tantissimo, anche se giocando ogni tre giorni ci sono già stati tanti infortuni e può essere un problema».

Infine ci dice la sua griglia di favorite per il campionato? — «L’Inter resta come rosa la squadra più forte e si giocherà il primo posto col Napoli. Poi in seconda fila metto Juve e Milan, anche se i rossoneri hanno il vantaggio di non fare le Coppe e giocando una volta a settimana possono puntare allo scudetto. Occhio poi alla Roma che con Gasperini farà molto bene».

(Tuttosport)