Mkhitaryan: “Anche il Milan mi voleva nel 2019, ma scelsi la Roma. Ecco il motivo”

Andrea Della Sala Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 16:33)

Ospite del Festival dello Sport a Trento, il centrocampista dell'Inter Hekrikh Mkhitaryan ha parlato del suo libro e del momento con la squadra nerazzurra dopo questa prima parte della stagione:

CENTRO - "Questa parola significa molto, ho sempre fatto il massimo per fare il calciatore. Ho iniziato a giocare per mio padre, ho voluto continuare quello che faceva lui. Dopo che ho perso mio padre stavo cercando qualcuno che lo sostituisse, lo ha fatto mia madre, mio zio e qualche allenatore che mi ha aiutato tantissimo. Mio padre mi diceva di essere una brava persona, me lo ha sempre ripetuto. Sarebbe contento di me come uomo più che come calciatore. Mia nonna mi voleva cantante perché vedeva che fatica facevo da calciatore, amava Julio Iglesias".

LUCESCU/CHIVU - "Mi ha voluto fortemente allo Shakhtar, tre anni bellissimi, è stato come un padre. Abitavo nel centro sportivo. Ogni tanto mi diceva di andare a divertirmi, mi faceva sempre giocare, è stata una persona molto importante, grazie a lui poi sono andato al Borussia Dortmund, ci sentiamo ancora mi ha detto di continuare a giocare. Qualcosa in Chivu? Non c'è tanta somiglianza, il calcio è cambiato, è diventato un altro sport. La cosa più importante mi sento benissimo con entrambi, mi sento benissimo con Chivu".

KLOPP - "A Dortmund sempre disponibile, mi hai aiutato perché è stato iun periodo difficile. Mi deve 50 euro perché durante un esercizio sui tiri dicevi che non avrei fatto più di 7 gol... ho perso e gli ho dovuto dare 50 euro. Poi ho fatto due gol nella partita successiva, mi ha abbracciato e gli ho chiesto: me li ridai quei 50 euro. Vuole smettere di allenare? Dobbiamo rispettare la sua scelta, peccato perché ha dato tantissimo tra Dortmund, Liverpool... Tutti sanno che tipo di allenatore e persona è".

TUCHEL - "All'ultimo anno di Klopp abbiamo avuto una stagione difficile. Siamo arrivati settimi e abbiamo perso col Wolfsburg la finale di Coppa. Io volevo andarmene, poi è arrivato Tuchel e mi ha voluto parlare perché gli piacevo come giocatore. Mi disse: farai 15 gol e 15 assist, io all'inizio mi misi a ridere. Abbiamo iniziato molto forte, ho fatto una grande stagione, mi ha ridato la fiducia. All'aeroporto di Liverpool dopo la sconfitta in semifinale di Europa League c'era il Ceo di Dortmund che mi diceva di trovarmi una squadra perché non mi volevano più. Poi hi continuato ho fatto il massimo. In finale col Bayern volevo calciare il quinto, Tuchel mi ha detto calcia il secondo o il terzo o niente e io non ho calciato. Ero giovane, un po' egoista, rimarrà questa ferita nel mio cuore, ma da lì ho imparato".

UNITED - "C'era la chiamata di Mourinho per andare allo United, mi voleva. Opportunità che arriva una sola volta e ho detto sì. Nel 2016 con José Mourinho. Cosa non funzionava? Nonostante le difficoltà, il mio rapporto non è stato facile, ma mi ha fatto crescere come persona, mi metteva in difficoltà per capire se ne uscissi. Io non ho mai mollato. Non è stato un rapporto brutto, ma è stato sempre un confronto non piacevole. Mi ha fatto capire cos'è questo mondo, non sempre incontri belle persone. Da lì ho iniziato a guardarmi attorno e capire che è stato giusto. Faceva dei giochi psicologici per capire se ero pronto. Era il suo modo di allenare. Ultimo contatto è la finale di Europa League, vinco, segno e non mi dà la mano. Mi ha lasciato un segno, mi chiedevo perché. Però volevo godermi il momento. Non dandomi la mano mi ha insegnato qualcosa".

ARSENAL - "Ero tifoso dell'Arsenal di Wenger, pensavo che lì mi sarei potuto trovare molto bene. Mi sono trasferito lì e lui era quello che mi voleva, ero felicissimo. Primi sei mesi molto bene, poi dopo 22 anni lo hanno licenziato e hanno preso Emery. Sei mesi bellissimi, il suo calcio era molto offensivo, divertente. Sono sempre stato un tifoso, era il mio sogno giocare all'Arsenal. È stato un traguardo che volevo raggiungere, non è andato bene e sono andato via".

RAIOLA - "Ero allo Shakhtar e non avevo un procuratore, ne parlavo con mia sorella per cercare una soluzione. Mi manda una lista dei procuratori, ma non sapevamo chi scegliere. Abbiamo provato a contattare Mino Raiola, ci incontriamo a Milano per parlare. Non voleva che lo chiamassi mr Raiola, ma Mino. Dal 2013 ho iniziato a lavorare con lui, poi è diventato un amico. Tanti momenti insieme, dal primo giorno lui mi ha detto vuoi soldi o calcio, io ho sempre sognato di fare il calciatore, i soldi non mi interessano. Mi ha sempre aiutato, ha fatto tutto quello che gli chiedevo, era una persona affidabile".

GIOVANI - "Io dico che fare il lavoro che ti piace è la cosa più bella, i soldi vanno e vengono. La felicità è dentro la persona. Io ancora a 36 anni mi diverto, ci vado come fossi un bambino ogni volta. Sono quelli i ricordi che ti rimangono non i soldi".

SERIE A - "Agosto 2019 Mino mi chiama dicendomi che dovevamo cambiare aria. Mi chiede Milan o Roma? Milan era concentrato su Tyson dello Shakhtar, pensavo di essere la sua riserva allora ho detto a Mino meglio andare alla Roma e trovare la felicità. Per cinque giorni nessuna novità. Il 30 agosto c'era Arsenal-Tottenham, un'ora e mezzo prima mi chiama e mi dice cosa fai? Mi dice dopo la partita andiamo a Roma a firmare il contratto. Mi siedo sull'aereo e lo steward mi dice se avevo già firmato perché lui era romanista. Così è nato il trasferimento alla Roma".