Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha indicato nell'Inter la squadra che più lo ha impressionato in questa prima parte di stagione

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Palestra ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto del Cagliari. "Ritenevo di aver bisogno di fare un anno con continuità, sento che più gioco più riesco a esprimere le mie qualità. A Cagliari si sta da dio: tifosi, compagni, allenatore, sono tutti bravi devo dire. Ho trovato un bell’ambiente".