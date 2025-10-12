Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Palestra ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto del Cagliari. "Ritenevo di aver bisogno di fare un anno con continuità, sento che più gioco più riesco a esprimere le mie qualità. A Cagliari si sta da dio: tifosi, compagni, allenatore, sono tutti bravi devo dire. Ho trovato un bell’ambiente".
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha indicato nell'Inter la squadra che più lo ha impressionato in questa prima parte di stagione
Giocando in Serie A, finora chi ti ha impressionato di più?—
«Lautaro, Bastoni, anche Dimarco. Diciamo che l’Inter è la squadra che mi ha impressionato di più per le giocate. Ma devo dire che anche allenarsi con Ederson e Lookman aiuta tantissimo, sono di un altro livello».
(Gazzetta dello Sport)
