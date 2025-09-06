Bonanni: “Calhanoglu? Sono convinto che tornerà tra i migliori d’Europa”

Calhanoglu non sembra aver iniziato benissimo con l'Inter. Cosa ti aspetti da lui adesso?

"Calhanoglu deve tornare ad essere un perno se l'Inter vuole mantenere la qualità che ha avuto negli ultimi anni in mezzo al campo. Ci ha provato con Asllani e non è andata bene, mentre Sucic ha bisogno di tempo. Spero per lui che possa tornare quello che abbiamo ammirato negli ultimi anni. Nelle passate stagioni è stato tra i tre migliori centrocampisti d'Europa e sono convinto che a breve tornerà ad essere quello che abbiamo ammirato. L'Inter rimane una squadra competitiva. Chivu è un buon allenatore, anche se non ai livelli di Inzaghi. Nonostante questo però rimane la squadra da battere insieme al Napoli".