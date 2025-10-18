«Un test questo con la Roma? Si può dire che sarà un test e che vedere dopo qualche mese qual è il nostro posto, perché sono partite importanti. Abbiamo perso contro la Juventus anche se abbiamo meritato di vincere. Sarà un bel test e siamo carichi perché ci siamo lasciati bene prima della pausa e siamo mentalmente più liberi. Il mister ha dato qualcosina in più e ha lavorato sulla mentalità, siamo tornati in Italia carichi e senza infortuni». Così Hakan Calhanoglu ha parlato a Skysport prima della partita contro la Roma.