FC Inter 1908
Calhanoglu: “Dobbiamo restare lucidi, potrebbe essere la chiave della partita”

Calhanoglu: “Dobbiamo restare lucidi, potrebbe essere la chiave della partita” - immagine 1
Il calciatore nerazzurro ha parlato prima della gara contro la Roma ai microfoni di Skysport
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Un test questo con la Roma? Si può dire che sarà un test e che vedere dopo qualche mese qual è il nostro posto, perché sono partite importanti. Abbiamo perso contro la Juventus anche se abbiamo meritato di vincere. Sarà un bel test e siamo carichi perché ci siamo lasciati  bene prima della pausa e siamo mentalmente più liberi. Il mister ha dato qualcosina in più e ha lavorato sulla mentalità, siamo tornati in Italia carichi e senza infortuni». Così Hakan Calhanoglu ha parlato a Skysport prima della partita contro la Roma.

Calhanoglu: “Dobbiamo restare lucidi, potrebbe essere la chiave della partita”- immagine 2
Getty Images

Il giocatore nerazzurro ha aggiunto anche: «Che Roma mi aspetto e cosa ci ha detto Chivu sulla Roma? Gasperini ha lavorato bene anche all'Atalanta. Ma i giocatori sono diversi di altri. Dobbiamo restare lucidi e questa sarà la chiave della gara oggi».

(Fonte: SS24)

 

