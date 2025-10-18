Ecco le parole di Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta del Napoli contro il Torino con gol dell'ex Simeone

Matteo Pifferi

Seconda sconfitta in campionato per il Napoli che cade all'Olimpico Grande Torino contro il Torino. Gol decisivo dell'ex, il Cholito Simeone nel primo tempo.

Antonio Conte, intervenuto a Dazn, ha parlato così del match: "Nel primo tempo eravamo bellini, tanto possesso palla, ci siamo limitati ad essere bellini. Nel secondo tempo abbiamo messo più energia, ci siamo confezionati noi il gol. Complimenti al Torino per la vittoria, abbiamo fatto tutto noi stasera"

"Rivalutazioni sulla rosa? Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti. Da uomo di calcio, da persona esperta penso di avere esperienza. Ho detto alcune cose molto semplici e normali per chi mastica calcio e sa cosa vuol dire costruire. Basta una volta che lo dico, dobbiamo pensare a lavorare, sarà importante anche la crescita dei nuovi arrivati. Giochiamo ogni tre giorni e non c'è tempo, c'è da giocare e bisogna migliorare ogni volta. Devo avere pazienza di cercare e vedere miglioramenti"

"Assenze? Se guardiamo il gol subito... L'abbiamo fatto noi, non c'è stato uno svarione. Bisogna lavorare di squadra, c'è stato un rimpallo e hanno fatto gol. Attacchiamo sempre, ogni tanto concediamo ripartenze. Siamo la squadra con più possesso palla e che gioca nella metà campo offensiva. Giochiamo, produciamo ma è normale che poi lasci 50 metri di campo agli avversari, devi essere bravo a difendere tutto il campo. Oggi non ricordo situazioni a livello difensivo da rivedere