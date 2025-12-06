FC Inter 1908
Calhanoglu: “Oggi ci vuole pazienza e lucidità. Como ha intensità. Nico Paz..”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Como
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Como, Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Si sa che c'è anche la bravura dell'avversario, sappiamo che è una squadra che ha intensità, hanno tanti giovani".

"Noi dobbiamo essere tranquilli senza stressarci, dobbiamo fare quello che facciamo sempre, calmi nell'aggressione, ci vuole pazienza e lucidità. Mi preparo come le altre partite. Nico Paz è cresciuto tantissimo, ha n grande futuro e si vede. Io mi preparo quello che devo fare io e non guardo i niom degli avversari".

