Maicon a InterTV: “Chivu già leader in squadra. Ecco chi mi piace tra gli esterni”

L'Inter di Cristian Chivu dopo la scorpacciata in Coppa Italia vuole tornare a correre anche in campionato. Al Meazza arriva il Como di Fabregas con ambizioni d'alta classifica. Il migliore attacco contro la miglior difesa. Queste le parole di Maicon nel pre partita raccolta dai microfoni di InterTV: "Sempre un piacere tornare al Meazza, ci si sente a casa. Ci siamo salutati con Chivu, gli auguro che pssa fare un grande lavoro, la squadra la vedo bene. Il campionato è difficile ma vedo una squadra in crescita. Se mi sarei aspettato di vedere Chivu cosi? Si, è una persona esperta e sapevo che avrebbe potuto fare l'allenatore e gli auguro il meglio era già un leader in squadra. Tra gli esterni chi mi ha stupito? Sono tutti giocatori importanti, Carlos quando parte titolare è capace di fare la differenza, mi piace molto, ma sono tutti bravi, quando giochi a questi livelli devi avere grandi giocatori. Emozioni in questo stadio? Mi viene la pelle d'oca per tutto quello che abbiamo fatto qui, insieme ai nostri tifosi, è molto emozionante entrare qui. Il mio più bel ricordo? Vincere la Champions dopo 45 anni, tutti l'aspettavano, sono tanti i ricordi però MAdrid resterà per sempre nei nostri cuori"