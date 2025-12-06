Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Como, Jean Butez ha parlato così del match di San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Butez: “Pronti per fare qualcosa di grande. Sommer mi piace, è un esempio e…”
news
Butez: “Pronti per fare qualcosa di grande. Sommer mi piace, è un esempio e…”
Le dichiarazioni di Butez, portiere del Como, ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Como
"Fabregas ci dà la giusta mentalità, dobbiamo fare il nostro come giochiamo in casa, dobbiamo pressare l'Inter e giocare la palla, dobbiamo essere pronti per fare qualcosa di grande"
"Mi piace molto Sommer, è bravo con i piedi ma non solo, anche come mentalità ed è un esempio"
© RIPRODUZIONE RISERVATA