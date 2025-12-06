FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Butez: “Pronti per fare qualcosa di grande. Sommer mi piace, è un esempio e…”

news

Butez: “Pronti per fare qualcosa di grande. Sommer mi piace, è un esempio e…”

Butez: “Pronti per fare qualcosa di grande. Sommer mi piace, è un esempio e…” - immagine 1
Le dichiarazioni di Butez, portiere del Como, ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del calcio d'inizio di Inter-Como
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Como, Jean Butez ha parlato così del match di San Siro:

"Fabregas ci dà la giusta mentalità, dobbiamo fare il nostro come giochiamo in casa, dobbiamo pressare l'Inter e giocare la palla, dobbiamo essere pronti per fare qualcosa di grande"

"Mi piace molto Sommer, è bravo con i piedi ma non solo, anche come mentalità ed è un esempio"

Leggi anche
Calhanoglu a InterTV: “Dovremo essere lucidi. Il mio ruolo non è l’attaccante...
Valenti: “Lautaro ha troppa qualità, è il migliore in Serie A, il più difficile da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA