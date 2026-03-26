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fcinter1908 news interviste Calhanoglu: “Ero giù moralmente dopo i due infortuni, ringrazio Chivu! Ora riposiamo, poi la finale”

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Calhanoglu: “Ero giù moralmente dopo i due infortuni, ringrazio Chivu! Ora riposiamo, poi la finale”

Calhanoglu: “Ero giù moralmente dopo i due infortuni, ringrazio Chivu! Ora riposiamo, poi la finale” - immagine 1
La Turchia ha superato la Romania per 1-0 nella semifinale dei play-off di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026: le parole di Calhanoglu
Alessandro Cosattini Redattore 

La Turchia ha superato la Romania per 1-0 nella semifinale dei play-off di qualificazione europea ai Mondiali FIFA 2026. Il capitano Hakan Calhanoglu ha parlato così a TV8 dopo la partita e la sostituzione al 90', quando ha sentito un fastidio al polpaccio sinistro.

Sull'ultimo infortunio accusato con l'Inter. "È passato un mese e mezzo dal mio infortunio, è durato un mese e mezzo. Mentalmente, ero un po' giù di morale. I problemi fisici consecutivi hanno influito sul mio stato psicologico, ma ho cercato di rimanere forte. Ho giocato la partita contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore. Sono tornato, e poi mi sono infortunato di nuovo. Ho cercato di mantenere alto il morale per questa partita, ho lavorato molto duramente. L'Inter mi ha aiutato in questo senso, Chivu mi ha aiutato molto, lo ringrazio.

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Ferdi ha segnato il gol, è 1-0 per noi. Ognuno sta cercando di fare il proprio dovere in campo. Siamo una squadra giovane, competitiva e dinamica. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Lucescu ci conosce bene e si è preparato di conseguenza. Nel primo tempo avremmo potuto fare meglio in fase di inserimento alle spalle della difesa. Volevamo molto il possesso palla, i giocatori in attacco hanno faticato e loro hanno chiuso bene la difesa. Nel secondo tempo, Ferdi ha segnato con un passaggio in profondità, portandoci in vantaggio per 1-0.

Calhanoglu: “Ero giù moralmente dopo i due infortuni, ringrazio Chivu! Ora riposiamo, poi la finale”- immagine 3
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Oggi la cosa più importante è stata mantenere l'equilibrio in contropiede. Abbiamo attaccato tutti insieme e cercato di rimanere compatti. Ci siamo riusciti bene. Ora non resta che la finale. Se Dio vuole, ce la faremo. Questa squadra ha molto carattere. Sia la Slovacchia che il Kosovo sono avversari difficili. Se dovessi sceglierne uno, sarebbe ingiusto nei confronti dell'altro. Ci riposeremo e ci prepareremo nel miglior modo possibile. Chiunque venga, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco".

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