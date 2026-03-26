Ferdi ha segnato il gol, è 1-0 per noi. Ognuno sta cercando di fare il proprio dovere in campo. Siamo una squadra giovane, competitiva e dinamica. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Lucescu ci conosce bene e si è preparato di conseguenza. Nel primo tempo avremmo potuto fare meglio in fase di inserimento alle spalle della difesa. Volevamo molto il possesso palla, i giocatori in attacco hanno faticato e loro hanno chiuso bene la difesa. Nel secondo tempo, Ferdi ha segnato con un passaggio in profondità, portandoci in vantaggio per 1-0.
Oggi la cosa più importante è stata mantenere l'equilibrio in contropiede. Abbiamo attaccato tutti insieme e cercato di rimanere compatti. Ci siamo riusciti bene. Ora non resta che la finale. Se Dio vuole, ce la faremo. Questa squadra ha molto carattere. Sia la Slovacchia che il Kosovo sono avversari difficili. Se dovessi sceglierne uno, sarebbe ingiusto nei confronti dell'altro. Ci riposeremo e ci prepareremo nel miglior modo possibile. Chiunque venga, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco".
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