Sull'ultimo infortunio accusato con l'Inter. "È passato un mese e mezzo dal mio infortunio, è durato un mese e mezzo. Mentalmente, ero un po' giù di morale. I problemi fisici consecutivi hanno influito sul mio stato psicologico, ma ho cercato di rimanere forte. Ho giocato la partita contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore. Sono tornato, e poi mi sono infortunato di nuovo. Ho cercato di mantenere alto il morale per questa partita, ho lavorato molto duramente. L'Inter mi ha aiutato in questo senso, Chivu mi ha aiutato molto, lo ringrazio.