Calhanoglu: “Felici di aver vinto anche con un po’ di fortuna. L’assist a Zielinski…”

Hakan Calhanoglu, autore del passaggio da calcio d'angolo per lo splendido gol di Zielinski, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Un altro assist meraviglioso da grande campione che, a conti fatti, risulta ancora una volta decisivo. Hakan Calhanoglu, autore del passaggio da calcio d'angolo per lo splendido gol di Zielinski, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo il match contro il Verona:

"Abbiamo fatto una buona partita, qui è sempre difficile. Giocare alle 12.30 si fa sempre fatica, ma con un po' di fortuna abbiamo vinto e siamo contenti".

"L'assist a Zielinski? Dotti che avevo già da piccolo, ma ci ho lavorato tantissimo. Proverò sempre a calciare quando avrò possibilità. E' stato importante vincere come squadra, perché vogliamo andare su dove meritiamo".

(Fonte: DAZN)

