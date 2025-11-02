Giovane: “Contento per il primo gol in Serie A. Chivu dopo la partita mi ha detto…”

Le parole di Giovane ai microfoni di Dazn al termine di Verona-Inter 1-2, match deciso dall'autogol di Frese al 93'

Matteo Pifferi Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 14:59)

L'Inter vince 2-1 a tempo scaduto contro il Verona grazie all'autogol di Frese al termine di un match complicato al Bentegodi.

Ecco le parole di Giovane ai microfoni di Dazn al termine della gara: "Sono contento e felice per il primo gol, peccato aver preso gol all'ultimo minuto. Questo è un peccato ma sono felice per il primo gol"

"Cosa mi ha detto Chivu? Mi ha fatto i complimenti per il gol e per la partita. Sono arrivato da 4 mesi in Italia, in Brasile sono stato senza giocare per 8 mesi, in Italia poi non è facile. Ringrazio Chivu per le belle parole"

"Lavoro su Bastoni? L'anno scorso ho fatto l'ala in Brasile, il lavoro difensivo è importante, un attaccante non deve solo attaccare, è importante anche difendere"