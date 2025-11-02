Zielinski: “Cioccolatino di Calhanoglu, l’avevamo provata. E Chivu è…”

L'Inter vince 2-1 a tempo scaduto contro il Verona grazie all'autogol di Frese al termine di un match complicato al Bentegodi.
Le parole di Zielinski ai microfoni di Dazn al termine di Verona-Inter 1-2, match deciso dall'autogol di Frese al 93'
Ecco le parole di Piotr Zielinski ai microfoni di Dazn al termine della gara:
"Gol provato in allenamento? Sì, una volta. E' vero che Palombo ogni partita prepara qualcosa, guarda tanti campionati e ruba qualcosina. Grazie a Calhanoglu per questo cioccolatino"
"Chivu ha le sue idee, è un ottimo allenatore, noi lo seguiamo e diamo il massimo. Oggi abbiamo vinto con un po' di fortuna ma non puoi vincere sempre di 3-4 gol giocando ogni tre giorni"
