Zielinski: “Cioccolatino di Calhanoglu, l’avevamo provata. E Chivu è…”

Le parole di Zielinski ai microfoni di Dazn al termine di Verona-Inter 1-2, match deciso dall'autogol di Frese al 93'
Matteo Pifferi 

L'Inter vince 2-1 a tempo scaduto contro il Verona grazie all'autogol di Frese al termine di un match complicato al Bentegodi.

Ecco le parole di Piotr Zielinski ai microfoni di Dazn al termine della gara:

"Gol provato in allenamento? Sì, una volta. E' vero che Palombo ogni partita prepara qualcosa, guarda tanti campionati e ruba qualcosina. Grazie a Calhanoglu per questo cioccolatino"

"Chivu ha le sue idee, è un ottimo allenatore, noi lo seguiamo e diamo il massimo. Oggi abbiamo vinto con un po' di fortuna ma non puoi vincere sempre di 3-4 gol giocando ogni tre giorni"

