Zielinski: “Cioccolatino di Calhanoglu, l’avevamo provata. E Chivu è…”

"Gol provato in allenamento? Sì, una volta. E' vero che Palombo ogni partita prepara qualcosa, guarda tanti campionati e ruba qualcosina. Grazie a Calhanoglu per questo cioccolatino"

"Chivu ha le sue idee, è un ottimo allenatore, noi lo seguiamo e diamo il massimo. Oggi abbiamo vinto con un po' di fortuna ma non puoi vincere sempre di 3-4 gol giocando ogni tre giorni"