Hakan Calhanoglu, intervistato da SportMediaset dopo la vittoria della sua Turchia contro la Bulgaria, ha parlato così del connazionale Kenan Yildiz: "E' un giocatore molto importante per la nostra nazionale: sono contento per lui, è diventato il giocatore che costa di più della storia.
Calhanoglu: "Io e Yildiz da Pallone d'Oro? Io no, ma lui potrà vincerlo perché…"
Calhanoglu: “Io e Yildiz da Pallone d’Oro? Io no, ma lui potrà vincerlo perché…”
Sono orgoglioso, deve continuare così perché ha le qualità per essere molto importante, deve continuare così. Vincere il Pallone d'Oro io e lui? Io no (ride, ndr): abbiamo tutti i sogni, ma ho già detto che lui avrà chance di vincerlo perché ha grandi qualità".
