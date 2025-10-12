Hakan Calhanoglu , intervistato da SportMediaset dopo la vittoria della sua Turchia contro la Bulgaria, ha parlato così del connazionale Kenan Yildiz: "E' un giocatore molto importante per la nostra nazionale: sono contento per lui, è diventato il giocatore che costa di più della storia.

Sono orgoglioso, deve continuare così perché ha le qualità per essere molto importante, deve continuare così. Vincere il Pallone d'Oro io e lui? Io no (ride, ndr): abbiamo tutti i sogni, ma ho già detto che lui avrà chance di vincerlo perché ha grandi qualità".