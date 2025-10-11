FC Inter 1908
Bulgaria-Turchia, Calhanoglu show: 2 assist per festeggiare la presenza n. 100

Bulgaria-Turchia, Calhanoglu show: 2 assist per festeggiare la presenza n. 100

Bulgaria-Turchia, Calhanoglu show: 2 assist per festeggiare la presenza n. 100 - immagine 1
Il centrocampista dell'Inter trascina la sua nazionale a Sofia, in Bulgaria, con due assist, prima del cambio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Notte magica per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter è stato protagonista nel successo per 5-1 della Turchia di Vincenzo Montella a Sofia, in Bulgaria, nella sfida valida per le qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026.

Calhanoglu, che stasera ha festeggiato la presenza numero 100 con la Turchia, ha fornito due assist nel pokerissimo della nazionale turca, prima di lasciare il posto a Ozcan al 63'.

Bulgaria-Turchia, Calhanoglu show: 2 assist per festeggiare la presenza n. 100- immagine 2
Getty Images

"Hakan è un ottimo calciatore, uno dei calciatori più importanti e preziosi del nostro Paese. È un leader all'interno della squadra; è il nostro capitano e comunica molto bene con tutti. Lo consideriamo un leader. È giovane e ha ancora molti anni davanti a sé. Gli auguro molti anni senza infortuni e molti giorni in cui batterà i record con la Nazionale. È un giocatore davvero speciale e un leader molto importante" aveva dichiarato Cakir, il portiere della Turchia, alla vigilia di Bulgaria-Turchia.

Una serata memorabile per il centrocampista turco, decisivo con due assist nella notte del traguardo della presenza numero 100 con la sua nazionale.

