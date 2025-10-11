"Hakan è un ottimo calciatore, uno dei calciatori più importanti e preziosi del nostro Paese. È un leader all'interno della squadra; è il nostro capitano e comunica molto bene con tutti. Lo consideriamo un leader. È giovane e ha ancora molti anni davanti a sé. Gli auguro molti anni senza infortuni e molti giorni in cui batterà i record con la Nazionale. È un giocatore davvero speciale e un leader molto importante" aveva dichiarato Cakir, il portiere della Turchia, alla vigilia di Bulgaria-Turchia.