Cesc Fabregas, dopo la vittoria del suo Como per sei a zero contro il Torino, ha parlato ai microfoni di Skysport: «Siamo una squadra e una società giovane, dobbiamo capire il calcio tutti alla stessa maniera. La classifica? Vogliamo migliorare e crescere. Non lottiamo contro il nostro avversario, non lottiamo contro la Juve, l'Inter, la Roma. Non lottiamo contro noi stessi e per migliorare cosa abbiamo fatto in passato. Guarderemo questa partita per migliorare, per capire cosa abbiamo fatto di buono, come l'abbiamo interpretata ma alle 22 di stasera si archivia tutto perché il calcio non si ferma mai».
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Fabregas: “Non lottiamo contro Juve, Inter o Roma, ma con noi stessi per migliorare”
news
Fabregas: “Non lottiamo contro Juve, Inter o Roma, ma con noi stessi per migliorare”
Le parole del tecnico del Como dopo la larga vittoria contro il Torino
-Se il Como può puntare alla CL con i gol di Jesus Rodriguez?
Io sarei un allenatore più contento se la squadra continuasse a vincere. Wenger mi diceva che la cosa più importante è che sei là, che hai l'opportunità, che ti inserisce bene e che capisci bene quando entrare in seconda linea che poi il gol arriva. Non si può solo giudicare il gol. Lampard mi diceva che non segnava molto da giovane ma ad un certo punto è arrivato un clic e inizi a segnare e questa è la strada di un giocatore giovane. Serve pazienza, la mia per prima, io devo metterlo nel giusto contesto per farlo migliorare.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA