Cesc Fabregas, dopo la vittoria del suo Como per sei a zero contro il Torino, ha parlato ai microfoni di Skysport: «Siamo una squadra e una società giovane, dobbiamo capire il calcio tutti alla stessa maniera. La classifica? Vogliamo migliorare e crescere. Non lottiamo contro il nostro avversario, non lottiamo contro la Juve, l'Inter, la Roma. Non lottiamo contro noi stessi e per migliorare cosa abbiamo fatto in passato. Guarderemo questa partita per migliorare, per capire cosa abbiamo fatto di buono, come l'abbiamo interpretata ma alle 22 di stasera si archivia tutto perché il calcio non si ferma mai».